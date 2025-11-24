Este jueves Chivas enfrentará a Cruz Azul, por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla, con la seguridad de que tienen argumentos para competir de igual a igual uno de los candidatos al título. De cara al choque contra la Máquina Roberto Alvarado reveló cómo cerraron filas dentro del vestidor rojiblanco y al acuerdo implícito al que llegaron cuando Gabriel Milito era puesto en duda tras un mal inicio en el Apertura 2025.

El torneo para el Rebaño Sagrado tiene un antes y un después tras quedarse con el Clásico Nacional en la jornada 8. Previo a la victoria frente a América por 2-1, el Guadalajara había sumado solamente cuatro puntos de 18 posibles ante rivales que en los papeles eran de menor jerarquía como FC Juárez, Santos Laguna y León.

Diferentes reportes señalan que en el interior de Chivas no hay peleas, que los jugadores están unidos y a muerte con el cuerpo técnico comando por Gabriel Milito. Es más, Roberto Alvarado, referente del Guadalajara, reveló el acuerdo implícito que hubo dentro del vestidor cuando el entrenador argentino era puesto en duda porque se jugaba bien y los resultados no se daban.

“Desde un principio teníamos claro lo que queríamos y sabíamos que no era fácil porque era un cuerpo técnico y obviamente plasmar su idea lleva tiempo. Sabíamos que no nos teníamos que desesperar, que teníamos que seguir trabajando. Al final todos pensábamos que el trabajar todos los días lo que te va a dar para seguir mejorando y obtener resultados”, expresó el Piojo en Chivas TV.

Y agregó: “Fue así como todos coincidimos en seguir trabajando. Enfocados, en no escuchar lo que se dice afuera, porque se dice un montón de cosas. Nos mantuvimos bastantes unidos y con la esperanza de que podían venir los resultados positivos”.

Roberto Alvarado reveló lo importante que es Gabriel Milito en Chivas

En la misma entrevista Roberto Alvarado señaló que el cuerpo técnico de Gabriel Milito fue importante porque los exigió a ir al límite. “Creo que ellos nos ayudaron a competir al límite. Ha sido bastante importante para no relajarnos, para no bajar los brazos y siempre estar positivo. Nos tocó perder con Querétaro, pero siempre estando positivos, siempre sabiendo qué mejorar y que no tenemos que bajar los brazos, sabiendo que si bajamos los brazos se hundía el equipo”, expresó.