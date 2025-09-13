El partido más importante del futbol mexicano tiene cita esta noche a partir de las 21:15 horas. El Club Deportivo Guadalajara visita al Club América en el Estadio Ciudad de los Deportes por la jornada 8 del Apertura 2025. Ambos equipos llegan con una realidad diferente, ya que Chivas no atraviesa un buen momento, pero lleva toda la ilusión de imponerse en el Clásico Nacional.

Gabriel Milito está en el centro de la discusión por la falta de buenos resultados pese a las buenas intenciones. Sin embargo, desde la directiva rojiblanca expresan confianza en el proyecto del argentino. De esta manera, un triunfo ante el eterno rival sería el impulso ideal.

Por su parte, el elenco que dirige André Jardine llega en la tercera posición del Apertura 2025 con 17 puntos conseguidos en 7 partidos. No obstante, el rendimiento no termina de conformar a propios y ajenos, ya que no se observa el nivel de otras temporadas.