Al Club Deportivo Guadalajara le llega el partido más importante del Apertura 2025 en medio de un mal momento por los resultados no deseados. El equipo de Gabriel Milito debe visitar al Club América, nada menos. En la última conferencia de prensa concedida, el director técnico le dejó claro a sus dirigidos qué es lo que quiere para el Clásico Nacional.

“Vamos a jugar contra un gran equipo en su campo. Ya veremos de qué manera y con qué jugadores iniciamos el partido, pero iremos a jugar con la valentía y la convicción que hay que tener para ganar de visitante a un rival como América. Con temores, con dudas, es imposible ganar“, sentenció el Mariscal.

“Tenemos que ser nosotros, independientemente que somos visitantes. Tenemos que imponer nuestro juego en la medida de lo posible. Es imposible dominar todo el partido, tampoco imagino un partido donde nos dominen en todo momento”, analizó Milito.

“Se darán pasajes en el que ese dominio que imaginamos tener en algún momento estará ahí. Hay que tener el instinto asesino para marcar goles. Cuando te toca que te dominen hay que tener la fortaleza defensiva para no sufrir goles“, cerró Milito su comparecencia.

Chivas debe borrar la imagen que dejó en el último Clásico Nacional

En el mes de marzo, Chivas y América se enfrentaron en 3 partidos de manera consecutiva. Allí la imagen que dejó el Rebaño Sagrado no fue la mejor. Aunque ganó 1 a 0 el primer partido, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, un empate sin goles por el Clausura 2025 y una derrota 4-0 en la vuelta dejó una mala imagen en el Clásico Nacional.