Javier Aguirre tiene menos de un año para definir la lista de jugadores que representarán a México en el Mundial 2026. En la convocatoria para la actual fecha FIFA, los únicos jugadores del Club Deportivo Guadalajara que incluyó fueron Raúl Rangel y Roberto Alvarado.

Sin embargo, otros jugadores de Chivas están en el radar del Vasco. Uno de ellos es Luis Romo. El ex Cruz Azul no atraviesa un buen momento deportivo en el Rebaño Sagrado, por lo que se ha perdido las últimas citaciones. En una conferencia de prensa otorgada este lunes, Aguirre reveló cuál es el tipo de mediocampista que está buscando.

Las palabras del entrenador de la Selección Mexicana podrían ser interpretadas por Romo como un mensaje para él. Lo que Aguirre describió públicamente es todo lo que los aficionados de Chivas esperan de uno de sus capitantes. Gabriel Milito reveló que Romo y Erick Gutiérrez son su extensión dentro del campo de juego, algo que Javier Aguirre busca para el Tri.

“Es muy difícil conseguir a ese jugador que sea tú (el DT) en el campo. Sería lo ideal para un entrenador que haga exactamente lo que piensas. Eso lo hablaba con Bora (Milutinovic) el otro día, pero estoy en ello. Estamos buscando jugadores que lean bien la situación por si los de fuera no nos damos cuenta”, comentó el avezado DT.

Javier Aguirre quiere un jugador que sea su extensión dentro de la cancha en el Tri

Además de estar buscando un mediocampista que ordene a sus compañeros, Javier Aguirre considera que necesita alguien que sea su extensión dentro del campo de juego. Allí fue cuando en la conferencia de prensa elogió la manera en la que ven el futbol los porteros, lo que también puede ser un mensaje para Raúl Rangel.