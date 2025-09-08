El Club Deportivo Guadalajara comenzó la semana previa al Clásico Nacional que se disputará el sábado. Gabriel Milito tiene que decidir cuál será su equipo titular y plan de juego en uno de los partidos más exigentes del Apertura 2025. En la conformación del 11 inicial surge la duda de si llegará Richard Ledezma.

El ex PSV Eindhoven sufrió una lesión muscular en el partido contra Xolos de Tijuana. Entre aquel encuentro y el Clásico Nacional pasarán 22 días, lo que hace complicada la presencia de Richy. Sin embargo, el periodista Aldo Lara reveló que el carrilero por derecha tiene chances de llegar al partido del sábado.

De igual manera, José María Garrido afirmó que es difícil que sea titular, por lo que podría sumar minutos saltando desde el banco de suplentes. No obstante, en su actividad física fue aumentando intensidad para demostrar que su físico está apto para ser tenido en cuenta en la jornada 8. El acto que demuestra su amor por Chivas es que se está exigiendo para llegar.

Está claro que Richard Ledezma es titular para Gabriel Milito. Ni bien pudo ser utilizado luego de su desvinculación del PSV, el Mariscal le dio muchos minutos en la pretemporada. Allí, el nacido en Phoenix demostró su valor en el medio de la cancha y capacidad de llegar al gol.

Richard Ledezma no tiene un suplente claro en Chivas

Cuando Richard Ledezma se lesionó en el comienzo del partido contra Xolos, quien ingresó en su lugar fue Alan Mozo. No obstante, Milito tomó la curiosa decisión de sacar al ex Pumas en el entretiempo. De esta manera, no está claro quién es el suplente de Richy, ya que contra Cruz Azul fue Diego Campillo quien ocupó el sector derecho de la defensa.