A falta de un último partido para definir el último clasificado a la Liguilla del Apertura 2025, las Chivas de Guadalajara llevan varios días trabajando con la mente puesta en lo que será la disputa de los cuartos de final frente a Cruz Azul, otro de los grandes anfitriones del torneo en la Liga MX.

Han sido días de bastante tranquilidad en cuanto a las noticias, ya que el Rebaño acumula una larga inactividad, pero aún así, las últimas novedades pasan por la renovación de Armando González, el futuro de Nelly Simón en Chivas Femenil y la importante elección de Richard Ledezma.

Armando González aún no renueva con Chivas

El campeón de goleo mexicano, Armando González, acaba de recibir su primera convocatoria a la Selección Mexicana, pero lo que aún sigue sin definir es su renovación con Chivas. Al respecto, el periodista Jesús Bernal informó: “El tiempo continúa su curso y hasta ahora, no ha llegado la renovación de Armando González. Comienza a preocupar porque el tiempo juega a favor de la Hormiga que puede empezar a apretar un poco (…) Han habido contactos con su representante, con la gente que trae a Armando González, pero las cosas no se han aclarado”.

¿Nelly Simón deja Chivas Femenil?

En los últimos días, tras la eliminación en semifinales, se ha especulado con la posibilidad de que el Guadalajara termine con el proyecto de Antonio Contreras y Nelly Simón. En medio de los rumores, la directiva subió a Instagram una foto sonriente, como si desestimara las versiones, aunque incluso se nombra a Tamara Romero -ex directiva del Pachuca- como su posible reemplazo.

Richard Ledezma quiere jugar para la Selección Mexicana

Después de varias especulaciones en torno a su futuro como jugador internacional, Richard Ledezma reconoció en una entrevista su deseo de jugar para la Selección Mexicana: “La verdad que sí, si me toca, la verdad es un sueño también mío querer ir a un Mundial, y pues nunca he ido a uno y, la verdad, me gustaría representar a México. Yo creo que, si hacemos una buena Liga en Chivas, puedo entrar ahí en el Mundial”, expresó el polifuncional jugador rojiblanco.