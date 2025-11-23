Este domingo 23 de noviembre conoceremos al último equipo invitado a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 y saldrá del Play In entre los Bravos de Juárez y los Tuzos del Pachuca.

Teniendo ya a las ocho escuadras invitadas a la Fiesta Grande, la Liga MX dará a conocer el lunes 24 de noviembre las fechas y horarios de los Cuartos de Final, donde el Club Deportivo Guadalajara se medirá a Cruz Azul por el pase a las Semifinales.

Cabe mencionar que hace unos días el periodista, Alexis Ramírez, reveló que nuestras Chivas estarían jugando ante La Máquina el jueves 27 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la Vuelta el domingo 30 en el Olímpico Universitario, entre las 20:00 horas y las 21:00 horas, así que faltaría que la Liga MX lo haga oficial.

¿Cómo llegan Chivas y Cruz Azul a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025?

El Club Deportivo Guadalajara llega a esta instancia tras finalizar la campaña regular en la sexta posición de la tabla general con 29 unidades, con un balance de nueve victorias, dos empates y seis derrotas.

Mientras tanto, Cruz Azul culminó la Temporada Regular del Torneo Apertura 2025 en el tercer escalón con 35 puntos, producto de 10 triufos, cinco empates y apenas dos descalabros, así que en el papel son favoritos para avanzar, aunque los de Gabriel Milito fueron los que mejor cerraron.