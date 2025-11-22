Uno de los fichajes que llegó al Club Deportivo Guadalajara en el Apertura 2025 es Richard Ledezma, futbolista que decidió abandonar el futbol europeo para recalar en el Rebaño Sagrado. El futbolista mexicoamericano, además, ha tenido muy buenos rendimientos desde que llegó y por eso se lo postula como una buena opción para la Selección Mexicana.

A sus 25 años, Richard Ledezma ha demostrado una rápida adaptación a la Liga MX. En Chivas, se acopló muy bien en la idea de Gabriel Milito, a tal punto de que se desempeñó como carrilero derecho en algunas oportunidades, pero también lo hizo como un mediocampista con mayor libertad para pisar zonas ofensivas.

Lo cierto es que hay quienes piensan en Richard Ledezma como una buena alternativa para la Selección Mexicana, pero también surgió un rumor de que el futbolista rojiblanco había rechazado jugar en el Tri. Aunque el propio jugador lo desmintió al ser consultado vía Instagram por la cuenta Eternamente Chivas.

Cuando se le preguntó por esa cuestión, Richard Ledezma fue tajante y no se guardó nada: “No pasa nada quiero que la gente vea que es falso”, respondió el jugador rojiblanco, quien al parecer todavía espera un posible llamado por parte de Javier Aguirre para jugar en el Tri.

Richard Ledezma, el líder de asistencias en Chivas

Tal fue el impacto de Richard Ledezma en su primer torneo con Chivas que terminó como líder de asistencias, con cinco pases de gol, por delante de Efraín Álvarez (4). Además, también aportó un gol en Leagues Cup, desde fuera del área contra Charlotte United.