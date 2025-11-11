El Apertura 2025 ha sido un torneo muy positivo para Chivas. Si bien el inicio fue complicado y llegaron a existir dudas sobre si la contratación de Gabriel Milito había sido la mejor decisión, el equipo cerró la fase regular con gran solidez, clasificando de forma directa a la Liguilla y posicionándose como uno de los principales candidatos al título del fútbol mexicano.

Gran parte de este éxito se debe no solo al trabajo del cuerpo técnico, sino también a los refuerzos que llegaron para reforzar al plantel, varios de los cuales rápidamente se ganaron un lugar en el once titular. Sin embargo, hay un jugador en particular que se ha robado los reflectores por su rendimiento y por el acierto que representó su fichaje: Richard Ledezma.

Richard Ledezma fue uno de los 4 refuerzos de Chivas en el mercado de fichajes de verano.

El futbolista estadounidense con raíces mexicanas ha demostrado en apenas cinco meses tener un nivel sobresaliente, destacando tanto como lateral como en medio campo. Su capacidad para generar juego y asistir a sus compañeros lo ha convertido en una pieza clave del esquema de Milito, sumando ya 5 asistencias en el torneo, entre ellas la que hizo a Armando González Campeón de Goleo, a pesar de haber disputado solo el 53% de los minutos posibles.

Deportivamente hablando, su fichaje ha sido un éxito rotundo, pero a nivel negocio aún más. Ledezma llegó gratis procedente del PSV Eindhoven, aprovechando que terminó su contrato con el club neerlandés. La directiva del Guadalajara supo moverse rápido y le presentó la mejor oferta tanto en lo económico como en lo deportivo, consiguiendo así a un futbolista joven, talentoso y con un potencial enorme que sigue creciendo jornada a jornada.

Richard Ledezma ya se estrenó como goleador en Chivas, pero solo en Leagues Cup

Aunque en la Liga MX todavía no ha logrado marcar, en la Leagues Cup ya anotó su primer gol con el Rebaño, demostrando su capacidad ofensiva. Aun así, su principal función ha sido la de generar juego y asistir a los delanteros, y en ese aspecto ha cumplido con creces. Por todo esto, Richard Ledezma se perfila para convertirse no solo en una figura clave en el campo, sino también en uno de los mejores negocios en la historia de Chivas.