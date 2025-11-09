Las Chivas de Guadalajara lograron una resonante victoria por 4-2 ante Rayados de Monterrey, uno de los equipos con más figuras de toda la Liga MX y que aspira a pelear por el título en el Apertura 2025. El Rebaño pasó por encima del cuadro regio en la primera mitad, aunque luego sufrió más de la cuenta en el complemento.

Salvo por un breve lapso de la segunda mitad, Chivas superó con clariadad a Rayados. El Rebaño fue contundente y una vez que abrió el marcador, comenzó a hacer correr la pelota ante un rival que llegaba tarde a cada acción. Incluso, los ánimos se calentaron en un momento, donde Carlos Salcedo se agarró fuerte con Richard Ledezma.

A poco de iniciada la segunda mitad, el Titán, quien supo vestir la playera de Chivas, discutió con el árbitro y vio la tarjeta amarilla. Acto seguido, entró en escena Richard Ledezma, quien le dijo algo al experimentado defensor, quien no se lo tomó nada bien y le respondió con un grotesco gesto que no se alcanzó a ver en televisión.

Salcedo y Ledezma se echaron de palabras, mientras el jugador de Chivas abría sus brazos como desafiando al defensor del cuadro regio. De hecho, a los pocos minutos Richy también vio la amarilla por una fuerte entrada, por lo que Gabriel Milito decidió reemplazarlo rápidamente por Miguel Gómez.

Richard Ledezma, el máximo asistidor de Chivas

Más allá del altercado que tuvo con Salcedo, lo cierto es que Richard Ledezma volvió a firmar un gran partido con Chivas. Desde el carril cerecho, el ex PSV aportó dos asistencias: una para la Hormiga González y otra más para el Piojo Alvarado, llegando a cinco pases de gol en el Apertura 2025 y consagrándose como el jugador más importante del Rebaño en ese rubro, por delante de Efraín Álvarez (4).