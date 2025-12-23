Javier Hernández dejó de ser jugador de Chivas al finalizar el Apertura 2025, luego de que su contrato llegara a su fin y la directiva tomara, desde semanas antes, la decisión de no renovarlo. A partir de ese momento, las especulaciones sobre su futuro no se hicieron esperar, con versiones que lo colocaban desde la Championship de Inglaterra hasta un retiro anticipado para incorporarse de lleno a los medios de comunicación.

Chicharito Hernández erró un penal clave para que Chivas clasifique ante Cruz Azul.

La salida de Chicharito del Guadalajara, además, estuvo marcada por una de las peores imágenes de su carrera: el penal fallado que pudo haberle dado al Rebaño el pase a la semifinal. Ese error quedó grabado en la memoria de la afición, y ahora el periodista y amigo cercano de Hernández, Sergio Dipp, reveló qué pasará con su futuro inmediato, el cual estaría directamente influenciado por ese episodio.

De acuerdo con Dipp, Javier Hernández no permitirá que esa falla sea la última imagen que se tenga de él como futbolista profesional. Por el contrario, su intención sería encontrar un nuevo equipo para intentar revertir esa narrativa, cerrar su carrera de una forma más digna y demostrar que todavía puede aportar dentro de la cancha antes de pensar en el retiro definitivo.

“Lo conozco tan bien que él no va a dejar que esta sea su última imagen como futbolista”, confesó Sergio Dipp en ESPN.

Este escenario ha cobrado aún más fuerza luego de que Chicharito fuera visto recientemente en Nueva York, lo que desató rumores sobre posibles negociaciones con algún club de la MLS. No sería un destino menor, considerando que la temporada 2026 será la última de la liga estadounidense con su formato actual, antes de adoptar el calendario europeo como el resto de las grandes ligas del mundo.

El principal problema para Chicharito en la Liga MX sería su sueldo

Finalmente, uno de los mayores obstáculos para que Javier Hernández continúe su carrera en México es el aspecto económico. En Chivas, sumando bonos, percibía cerca de cuatro millones de dólares anuales, una cifra prácticamente inalcanzable para la mayoría de los clubes de la Liga MX. En ese contexto, la MLS aparece como la opción más viable para ofrecerle un salario competitivo y permitirle cerrar su carrera en activo.