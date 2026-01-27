Este sábado, el Club Deportivo Guadalajara buscará seguir con paso perfecto en el Torneo Clausura 2026 cuando se enfrente al Atlético de San Luis dentro de la Fecha 4 en la cancha del Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

En la tabla general se observa un contraste, pues Chivas lidera el Torneo Clausura 2026 con 9 puntos tras tres victorias consecutivas frente a Pachuca, Juárez y Querétaro; mientras tanto, Atlético de San Luis suma 4 unidades y ocupa la octava posición, mostrando un inicio irregular tras un empate y dos descalabros.

Cabe mencionar que Atlético de San Luis aprovechó la pausa de la Liga MX para disputar un amistoso ante el Club León, en el que logró una victoria por 0–1 gracias a un gol de João Pedro. Por su parte, el equipo de Gabriel Milito ha intensificado su trabajo semanal con sesiones constantes en las instalaciones de Verde Valle.

Históricamente, los enfrentamientos entre estas escuadras han mostrado cierta tendencia favorable al Club Deportivo Guadalajara con más victorias en los últimos seis partidos directos.

Fecha, hora y dónde ver el partido entre Atlético de San Luis y Chivas

El partido entre Atlético de San Luis y Chivas, correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 se celebrará este sábado 31 de enero en la cancha del Estadio Alfonso Lastras Ramírez, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por ESPN y ViX.