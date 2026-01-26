Atlético de San Luis lanzó un aviso a la afición del Club Deportivo Guadalajara de cara al compromiso de la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026 en la cancha del Estadio Alfonso Lastras. Por medio de un comunicado compartido en redes sociales, el equipo potosino dejó en claro que no se permitirá el ingreso de grupos de animación.

En la publicación se especifica que cualquier intento de acceso por parte de estos grupos será rechazado. La medida busca evitar concentraciones masivas de seguidores visitantes que puedan generar conflictos antes o durante el partido.

Además, se informó que las gradas serán monitoreadas constantemente a lo largo del encuentro, pues esta supervisión tiene como objetivo impedir que, una vez dentro del inmueble, los hinchas rojiblancos intenten reorganizarse.

Comunicado del Atlético de San Luis.

Por último, Atlético de San Luis advirtió que, en caso de detectar la formación deliberada de estos grupos dentro del Estadio Alfonso Lastras, los involucrados serán retirados y la sanción aplicará incluso si las personas ya cuentan con boleto y han ingresado de manera individual.

¿Cuándo será el partido entre Atlético de San Luis y Chivas?

Señalar que el partido entre Atlético de San Luis y Chivas, correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 se celebrará el sábado 31 de enero, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, el cual será transmitido por ESPN.

Destacar que en estos momentos, el Club Deportivo Guadalajara se encuentra en la primera posición de la tabla general con nueve puntos, producto de tres victorias, de manera que los pupilos de Gabriel Milito buscarán seguir con paso perfecto.