Las recientes declaraciones de Rubén Rodríguez encendieron de nuevo el debate en la Selección Mexicana. De acuerdo con el periodista, Guillermo Ochoa podría volver al TRI en la Fecha FIFA de marzo debido a que Javier Aguirre pretende contar con prácticamente toda su lista definida rumbo al Mundial de 2026.

“Para marzo, Guillermo Ochoa podría estar regresando a la Selección Mexicana porque en marzo Javier Aguirre quiere tener a prácticamente a toda su lista completa para la Copa del Mundo”, dijo el comunicador en un video que compartió en redes sociales Mediotiempo.

Cabe mencionar que el posible regreso del canterano del América no es un detalle menor ya que el guardameta sigue siendo una figura de peso en el vestidor del representativo azteca y su presencia suele influir tanto dentro como fuera de la cancha.

Este escenario complica directamente el panorama para el portero del Club Deportivo Guadalajara, Raúl “Tala” Rangel, quien ha aprovechado sus oportunidades recientes para mostrarse sólido y ganar la confianza del “Vasco”.

Con Memo Ochoa de vuelta en la convocatoria de la Selección Mexicana, “Tala” Rangel estaría obligado a sostener un nivel alto para no perder terreno con miras a la Copa del Mundo, el cual será organizado por México junto con Estados Unidos y Canadá.

¿Quiénes serán los rivales de la Selección Mexicana para el mes de marzo?

para el mes de marzo la Selección Mexicana tiene dos compromisos confirmados los cuales servirán de prueba para el Mundial de 2026. El 28 de marzo se medirá a su similar de Portugal en el Estadio Banorte y tres días después chocará contra Bélgica en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos.