Gabriel Milito tenía claro que quería reforzar la defensa central de Chivas para el Clausura 2026, con un perfil muy específico: un zaguero con buen pie, capaz de iniciar la salida jugando y de lanzar pases largos con criterio. Aunque la directiva exploró las opciones de Víctor Guzmán, de Rayados, y Eduardo Águila, de Atlético San Luis, las negociaciones se habrían complicado, por lo que todo apunta a que el refuerzo saldrá desde el Tapatío con Francisco Méndez.

El Pájaro fue uno de los jugadores con mayor participación en el Tapatío durante el torneo pasado, pero su posible llegada al Primer Equipo ha generado opiniones divididas entre la afición. Mientras algunos lo ven como un futbolista limitado y lo comparan, en un sentido negativo, con Gilberto Sepúlveda, otros consideran que tiene mucho potencial y lo asemejan a Jesús Orozco Chiquete, incluso señalando que es más técnico. Por eso, vale la pena analizar con más detalle sus características.

En el apartado defensivo, Francisco Méndez es un jugador muy confiable dentro del área. Con sus 1.86 metros de estatura suele tener ventaja en los duelos aéreos, lo que lo convierte en un elemento sólido para despejar balones y defender centros. Además, destaca por su capacidad para generar bloqueos y recuperar balones en su propio campo, siendo cumplidor en las labores más básicas de un defensa central.

Sin embargo, donde realmente empieza a marcar diferencia es en su relación con el balón. Méndez tiene buena salida conduciendo, se siente cómodo avanzando metros y es capaz de filtrar pases en el tercio ofensivo. En ese sentido, su perfil se asemeja más al de Luis Romo que al de Tiba Sepúlveda o Chiquete, algo que encaja perfectamente con la polivalencia que tanto valora Gabriel Milito y que habría sido clave para llevarlo al Primer Equipo rumbo al Clausura 2026.

Francisco Méndez podría tener su primera gran prueba con Chivas ante el Irapuato

La primera oportunidad para ver a Francisco Méndez ya integrado al Primer Equipo de Chivas podría llegar este domingo, en el amistoso ante el Irapuato. Un rival de Liga Expansión que el propio Pájaro ya enfrentó el torneo pasado, por lo que habrá que poner atención a los minutos que le otorgue Milito y a su desempeño bajo las órdenes del estratega argentino.