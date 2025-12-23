Gabriel Milito tenía claro que necesitaba un defensa central como refuerzo para el Clausura 2026, por lo que la directiva de Chivas inició negociaciones por Víctor Guzmán y Eduardo Águila. Sin embargo, las posturas de Monterrey y Atlético San Luis habrían complicado ambas operaciones, por lo que el Plan B del estratega argentino apunta directamente a casa: Francisco Méndez, zaguero del Tapatío que lleva varios torneos mostrando un nivel ascendente, especialmente en el campeonato que acaba de concluir.

Francisco Méndez y Leo Jiménez recibieron su bienvenida al Primer Equipo.

Lo primero que salta a la vista al observar a Méndez es su físico imponente, ya que con 1.86 metros de estatura suele imponerse en los duelos aéreos y competir con ventaja ante los delanteros cuando el balón va al piso. A esto se suma su buen pie para salir jugando desde el fondo o lanzar pases largos, una de las principales exigencias de Milito, por lo que, aunque no cuenta con la experiencia de Guzmán o Águila, sí encaja plenamente en el perfil que solicitó el técnico argentino.

Por si fuera poco, el periodista César Huerta reveló que una de las cualidades que más terminó de convencer a Milito es la versatilidad del Pájaro. Méndez puede desempeñarse en varias posiciones, algo que el estratega valora enormemente y que suele dar ventaja a los futbolistas para ganarse un lugar en el once. Aunque su posición natural es como defensa central por izquierda, también puede jugar por derecha o incluso como líbero, lo que le permitiría ocupar el sitio de cualquiera de los tres zagueros que ha utilizado Milito desde su llegada.

La única desventaja que, de acuerdo con Huerta, Milito detecta actualmente en Méndez es que aún “falta pulirlo”. No obstante, esto también puede interpretarse como un área de oportunidad, ya que el propio técnico argentino fue un defensa central de élite durante su etapa como jugador, por lo que tiene la capacidad de enseñarlo, corregirlo y moldearlo conforme a las necesidades específicas del Primer Equipo de Chivas.

Gilberto Sepúlveda también sería parte del Plan B de Gabriel Milito en la defensa

Finalmente, además de Francisco Méndez, parte del Plan B de Gabriel Milito ante la negativa de los clubes a vender a sus defensas pasa por mantener a Gilberto Sepúlveda. Si bien tuvo pocos minutos en el Apertura 2025, no está descartado por el argentino, algo que queda claro desde el momento en que fue considerado para la pretemporada, a diferencia de otros jugadores que sí quedaron totalmente fuera, aun cuando la directiva llegó a escuchar ofertas por él.