Chivas continúa con su preparación rumbo al Clausura 2026 con un grupo muy selecto elegido por Gabriel Milito, en el que no solo aparecen futbolistas del Primer Equipo que siguen considerados para el próximo torneo, sino también varios canteranos que el estratega argentino ha venido observando de cerca y que, a su juicio, tienen el nivel necesario para competir en la Primera División.

Para esta etapa de la pretemporada fueron considerados los porteros Sebastián Liceaga y Robinho Romero, además de Francisco “Pájaro” Méndez, Ángel Chávez, Leonardo Jiménez, Gael García, Jorge Guzmán y Sergio Aguayo. Sin embargo, los canteranos que recibieron la clásica novatada de raparse el cabello, una señal clara de integración al Primer Equipo, fueron Francisco Méndez y Leonardo Jiménez, por lo que todo apunta a que ambos están muy cerca de debutar en Primera División.

El caso del Pájaro Méndez no sorprende, pues en los últimos meses ha sido uno de los jugadores más destacados del Tapatío, y ante las complicaciones en las negociaciones con Rayados y Atlético San Luis por Víctor Guzmán y Eduardo Águila, respectivamente, Méndez apunta a ser el “refuerzo” de Milito en la defensa central, ya que cumple con varios de los aspectos que busca el técnico argentino: buena salida de balón y una ventaja clara en los duelos gracias a su imponente físico.

Por su parte, Leonardo Jiménez vive a sus 22 años su primera gran oportunidad con el Primer Equipo, luego de haberse consolidado como el lateral derecho titular del Tapatío en las últimas campañas. Se trata de un futbolista con mucho recorrido, velocidad y capacidad para proyectarse al ataque y mandar centros, características que no pasan desapercibidas y que incluso abren la interrogante sobre si esta fue una de las razones por las que Milito decidió prescindir de Alan Mozo.

Los dos canteranos seguirán con Chivas y podrían tener minutos el domingo ante Irapuato

Ambos canteranos seguirán formando parte de la pretemporada con Chivas, la cual, tras el regreso a Guadalajara y un par de días libres para que el plantel celebre Navidad con sus familias, continuará con entrenamientos y el compromiso amistoso ante el Irapuato este domingo 28 de diciembre en el Estadio Sergio León Chávez.