El Guadalajara no dejó de acomodar diferentes jugadores a lo largo del Clausura 2026, especialmente aquellos jugadores que tenían un alto salario. Uno de ellos es Alan Mozo quien acaba de sufrir una horrible lesión de su tobillo en la visita de Pachuca ante Querétaro por la jornada cinco de la Liga MX.

Sin dudas el futbolista formado en Pumas era del gusto de Gabriel Milito debido a que luego de darle una oportunidad en la pretemporada superó el corte. Sin embargo, con Miguel Gómez y Richard Ledezma en el equipo la directiva y el entrenador decidieron cortarlo luego de la eliminación frente a Cruz Azul por el Apertura 2025.

Tras varias semanas de tira y afloje, Alan Mozo se convirtió en nuevo jugador de Pachuca para el Clausura 2026. Tras no tener minutos ante Chivas por la jornada uno, el exjugador del Guadalajara comenzó a ganar minutos partido a partido.

Alan Mozo ya porta los colores del Pachuca

Esta tarde Esteban Solari decidió enviarlo de arranque ante Querétaro por la jornada cinco del Clausura 2026. Sin embargo, en el minuto 38 tuvo una horrible lesión en su tobillo izquierdo cuando fue a disputar el balón Jean Unjanque, por lo que tuvo que ser reemplazado por Carlos Adrián Sánchez.

¿Por cuánto tiempo estará Alan Mozo en Pachuca?

Como se sabe, Alan Mozo salió de Chivas a préstamo por un año en Pachuca junto a una opción de compra. Cabe destacar que el defensor formado en Pumas había recibido una oferta de León, pero decidió rechazarla para pelear por un lugar en las Chivas de Gabriel Milito.