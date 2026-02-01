El Guadalajara mantiene un paso firme e invicto en una Liga MX que espera saber qué va a suceder cuando enfrente a América, Cruz Azul, Atlas y Toluca en las próximas semanas. Por otro lado, tras el partido ante los Potosinos, Fernando González reveló que la clave para este gran inicio es trabajo y unión. No hay que olvidarse que perdió su lugar tras una lesión y no puede volver al cuadro titular por el gran momento de Brian Gutiérrez.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado muestra un futbol vistoso y que dan ganas de seguir partido a partido. De momento es líder con 12 puntos en un inicio en el que se cumplió como debía porque en los papeles el Guadalajara era un club superior.

Ayer la víctima de Chivas fue Atlético de San Luis que siempre fue un equipo que amenazó, pero gracias a los goles de Daniel Aguirre, Richard Ledezma y Armando González se logró quedar con la victoria. Tras el partido, Fernando González reveló en diálogos con la prensa cuál es la clave de este gran inicio.

Fernando González reveló la clave para que Chivas haya tenido este inicio de campeonato. (Foto: IMAGO7)

“La unión creo que es. Sigo con eso. La competencia interna. Todos arrancamos parejos, todos vamos y creo que nos ha ayudado”, comentó. Y agregó: “Vamos por todo, queremos todo creo que siempre lo digo tenemos que tener a Chivas en lo más alto, por lo que representa, por lo que es. Pero como bien lo decíamos, con humildad hay que seguir trabajando y seguir partido a partido”.

Brian Gutiérrez reveló qué sueño quiere cumplir

Por otro lado, en la misma zona mixta, Brian Gutiérrez habló con la prensa y reveló que sueño quiere cumplir con el Guadalajara. “Salir campeón con Chivas”, expresó el futbolista rojiblanco tras la victoria ante Atlético de San Luis.