Este miércoles se disputará el partido pendiente de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 entre el Club Deportivo Guadalajara y Club León, en un enfrentamiento clave para los pupilos de Gabriel Milito, pues buscarán recuperar el liderato general.

Previo a este enfrentamiento, se filtró la alineación que prepara Alejandro Corona, quien se mantiene como interino mientras la directiva del conjunto “Esmeralda” define la situación de Javier Gandolfi, tras la renuncia de Ignacio Ambriz luego de la derrota ante Xolos de Tijuana en la Jornada 11.

El estratega del Club León Femenil, saldría con: Jordan García, Iván Moreno, Rodrigo Echeverría, Valentín Gauthier, Sebastián Vegas, Ángel Tadeo, Fernando Beltrán, Jordi Cortizo, Javier Vallejo, Juan Pablo Dóminguez y Diber Cambindo.

Cabe mencionar que la “Fiera” esta urgido de puntos, de manera que buscará como dé lugar la victoria, pues en estos momentos se ubica en la antepenúltima posición con 10 unidades, mientras que el Rebaño Sagrado es tercero con 24 y con la posibilidad de subir a la cima si logra su noveno triunfo.

¿A qué hora es el partido entre Chivas y León?

El partido pendiente entre Chivas y Club León, se llevará a cabo este miércoles 18 de marzo en la cancha del Estadio Akron, a las 20:07 horas, tiempo del centro de México y será transmitido por Amazon Prime.