La Selección Mexicana sigue con su preparación de cara al Mundial de 2026, por lo que en los próximos días revelará su convocatoria para los partidos ante su similar de Porgual y Bélgica.

No obstante, el periodista David Medrano, de TV Azteca Deportes, reveló a través de su cuenta de X a los futbolistas que prácticamente tienen asegurado su lugar en la próxima convocatoria, y entre ellos destacan tres elementos del Club Deportivo Guadalajara.

De acuerdo con el comunicador, los futbolistas de Chivas que tienen prácticamente asegurada su aparición en la convocatoria son Raúl Rangel, Armando González y Roberto Alvarado.

Asimismo, David Medrano también dio a conocer la lista de jugadores que se mantienen en duda, entre los que figura Luis Romo, quien continúa en proceso de recuperación tras la lesión muscular que sufrió en el partido frente a los Diablos Rojos del Toluca.

La lista de Javier Aguirre según David Medrano.

¿Cuándo y a qué hora juega la Selección Mexicana ante Portugal y Bélgica?

El partido de la Selección Mexicana ante Portugal será el sábado 28 de marzo en la cancha del Estadio Banorte a las 19:00 horas, mientras que el encuentro frente a Bélgica será el martes 31 de del presente mes se celebrará en el Estadio Soldier Field a la misma hora.