Hace dos semanas, el Club Deportivo Guadalajara se impuso 1-2 a los Rojinegros del Atlas, en una edición más del Clásico Tapatío disputado en la cancha del Estadio Akron.

Dicho encuentro correspondiente a la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026 se resolvió en los minutos finales tras un penal que cobró Ángel Sepúlveda después de sostener una plática con Armando “Hormiga” González, quien minutos antes había fallado desde los once pasos.

Así que, sobre esta situación el “Cuate” fue cuestionado por los medios de comunicación previo a enfrentar al León, y dio detalles de la plática que sostuvo dentro del campo con el canterano de Chivas.

“Creo que uno, cuando falla un penal, independientemente de que estés muy bien, de que te sientas bien, tienes un poquito más de presión que tirar por primera vez en el partido. Simplemente fue eso, que estuviera tranquilo porque él me dijo que él estaba bien para tirarlo, ya le había pedido permiso a “Gabi” entonces simplemente que me diera la chance, la oportunidad porque yo estaba tranquilo, estaba preparado para hacer el gol y eso se lo transmití a él y, pues bueno, al final le dije que es nuestro goleador, eso no hay duda, que hacíamos el gol y que nos íbamos a abrazar en la esquina”.

Cabe menioncar que tras el Clásico Tapatío se habló mucho de esto. Incluso, en rueda de presa post partido, se le preguntó a Gabriel Milito sobre esta situación, donde reconoció que le hubiera gustado que la “Hormiga” lo cobrara para que recuperara la confianza.

Cabe mencionar que el autor del otro gol del Rebaño Sagrado ante los Rojinegros del Atlas fue precisamente Armando “Hormiga” González, que sirvió para que empataran las acciones luego de que Paulo Ramírez abriera el marcador apenas al minuto 12.