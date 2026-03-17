La playera de Chivas es la más pesada e importante de toda la Liga MX, por lo que no cualquier jugador es capaz de soportar ese peso, razón por la que muchos futbolistas fracasan cuando llegan al Rebaño, pero terminan brillando cuando llegan a equipos de menor relevancia.

Esa situación le está sucediendo actualmente a Alejandro Zendejas, quien portó la rojiblanca sin pena ni gloria, pasando a Necaxa y actualmente jugando en el América; sin embargo, sus malas decisiones le están cobrando factura a tres meses de la Copa del Mundo 2026.

Y es que este martes se dio a conocer la lista de 27 convocados de Mauricio Pochettino para encarar la próxima Fecha FIFA, en donde la Selección de Estados Unidos se enfrentará a Portugal y Bélgica, mismos rivales que enfrentará México en las próximas semanas.

Sin embargo, Zendejas quedó fuera de esta convocatoria, por lo que diversos medios nacionales y estadounidenses dan por hecho de que el jugador de las Águilas se quedará sin Mundial, de nueva cuenta, en la que podría ser su última oportunidad debido a que ya tiene 28 años de edad.

Alejandro Zendejas pudo jugar con México gracias a Chivas

El zurdo llegó procedente de la MLS por petición directa de Matías Almeyda, integrándolo a la estructura de fuerzas básicas del Guadalajara en el 2016; sin embargo, una de las condiciones que le habría puesto la directiva rojiblanca para ficharlo era que renunciara a jugar con Estados Unidos, propuesta que habría aceptado.

Alejandro Zendejas fue campeón de Liga con Chivas en el Clausura 2017 (IMAGO 7)

Sin embargo, tras ser intrascendente en el Rebaño, se marchó al Necaxa y posteriormente al América, en donde alcanzó su mejor nivel futbolístico, en donde se le abrieron las puertas del Tricolor, pero los rechazó para poder permanecer con el combinado de las Barras y las Estrellas, quienes lo han contemplado para algunos compromisos, pero no para competencias importantes.