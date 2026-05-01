En una charla reciente para el podcast de RobertoMTZ, Oribe Peralta repasó distintos momentos de carrera, incluido su vínculo con las Chivas de Guadalajara, desde una experiencia límite en la Copa Libertadores hasta una autocrítica sobre su etapa final en el club y una mirada sobre el presente del equipo.

El infierno contra Boca en la Copa Libertadores

Oribe Peralta recordó su participación como refuerzo en la Copa Libertadores 2005 y no dudó en describir el contexto como extremo: “Sí, contra Boca me tocó… yo estaba en la banca. Y no calentamos, o sea, el que entraba, entraba así”, explicó sobre aquel partido. “No podías calentar porque te escupían, te tiraban de todo… no podías calentar”, reveló. Con ese escenario, la preparación era mínima: “Hacías un poco de movilidad ahí en la banca y vas a jugar”.

Su paso por Chivas y una etapa con sabor agridulce

Sobre su última etapa en el club, Oribe fue autocrítico y marcó una contradicción clara entre sus sensaciones físicas y el protagonismo sobre el campo: “En Chivas creo que físicamente fue donde mejor estuve, donde más me cuidé en el tema alimenticio, recuperación y todo”, aseguró. “Ahí fue donde entrenaba dos veces porque por la tarde, como no jugaba tanto, iba y compensaba un poco en el gimnasio”.

Sin embargo, ese trabajo no se reflejó en minutos dentro del campo: “Desgraciadamente fue donde no jugué tanto… fue ya la última etapa”. El propio exdelantero también contextualizó ese cierre: “También entiendo que la curva esa ya venía bajada”, admitió, reconociendo el momento de su carrera en ese tramo final.

Su mirada sobre el proyecto actual de Chivas

Por último, Oribe Peralta opinó sobre el presente del Rebaño y valoró el enfoque que ha tomado la institución: “Empezaron a reforzarse con jugadores que realmente necesitaba el equipo… no llevaron figuras, llevaron hombres en lugar de nombres”, destacó.

Aun así, dejó una sugerencia concreta pensando a futuro: “Algo que yo creo que se pudiera implementar en Chivas es la mejor captación de talento”, señaló. “Si tú le vendes bien la idea, donde mayor posibilidad tienes de jugar como mexicano es en Chivas… entonces busca cómo llevar a cabo eso”.