El choque de Ida por los cuartos de final de la Liga MX Femenil resultó en victoria de las Chivas de Guadalajara por 2-1 ante Pachuca, en el Estadio Akron. El encuentro estuvo marcado por el récord histórico que alcanzó la delantera Alicia Cervantes, quien se convirtió en la máxima goleadora del Rebaño Sagrado. Quizás por eso, pasó a segundo plano un polémico fallo arbitral que perjudicó al conjunto rojiblanco.

Tras la apertura del marcador a cargo de Licha Cervantes, Chivas estiró la ventaja por intermedio de Jasmine Casarez. La ventaja de dos goles parecía darle aire al cuadro tapatío, pero a poco para el final Pachuca se topó con un penal que insólitamente no fue revisado por el VAR. La española Andrea Pereira lo cambió por gol y acortó las diferencias.

Cuando ya se jugaban 75 minutos de partido, Charlyn Corral, delantera de los Tuzos, se metió en el área buscando ángulo de remate y se encontró ante el marcaje de Cristina Ferral. La defensa rojiblanca metió el pie y la atacante cayó al suelo de manera convincente, pero en la repetición se observó con claridad como fue la propia Corral la que pateó a Ferral luego de que esta alcanza a puntearle el balón.

Aunque Chivas acabó logrando la victoria, ese fallo arbitral puede costarle muy caro, ya que los Tuzos tienen ventaja deportiva por su mejor ubicación en la tabla y sólo les alcanzará con una victoria por cualquier resultado para obtener el boleto a semifinales. Una historia que podría ser bien distinta en caso de tener una victoria de dos goles.

¿Cuándo juegan Pachuca vs. Chivas Femenil por la vuelta de los cuartos de final?

La eliminatoria entre Pachuca y Chivas Femenil se resolverá este domingo 3 de marzo, en el partido a disputarse en el Estadio Hidalgo, a partir de las 21:10hs. Las dirigidas por Antonio Contreras deberán mantener la ventaja en el global para obtener la clasificación a semifinales.