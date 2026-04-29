Chivas Femenil es un equipo que sigue generando más dudas que certezas, no solamente por la nula construcción de un proyecto sólido a futuro, sino por el pobre rendimiento que tuvo el equipo en el cierre del Clausura 2026, en donde deberá enfrentarse al Pachuca en los Cuartos de Final.

Las dirigidas por Antonio Contreras cerraron la temporada regular con un triunfo en los últimos 7 partidos, en donde los otros seis duelos fueron empates, por lo que no tuvo la capacidad de imponer condiciones con casi ningún rival del Circuito Rosa.

Es por eso que la exjugadora y ahora analista, Natalia Gómez Junco, fue contundente al asegurar que desconoce cuál es la propuesta de juego del Guadalajara, por lo que le otorgó la etiqueta de favoritas a las Tuzas.

“Pachuca sigue siendo favorito porque tiene más variantes a la ofensiva, más tenencia de balón, tiene un estilo marcado de juego y Chivas, no sé bien a qué juega, no sé cuál es su estilo de juego. Al final del día, llegó al quinto lugar y consiguió la Liguilla.

“Al inicio del semestre, decíamos que es un equipo que tiene para estar en una Final, pero hoy tengo mis dudas por la forma de jugar. Es un equipo que recibe pocos goles, pero también hace pocos goles”, explicó la analista en Fox Sports.

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Pachuca por la Liguilla del Clausura 2026?

El primer episodio de la serie de Cuartos de Final entre Guadalajara y Pachuca se disputará el próximo jueves 30 de abril en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso que se disputará en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.