El Guadalajara inicia su camino para el Apertura 2026 cuando realice las pruebas médicas y físicas de la pretemporada. Se espera que reporten Carrillo, Castañeda y cinco jugadores de fuerzas básicas que reemplacen a los cinco jugadores que están con la Selección Mexicana.

Mientras todo México sigue todo lo que sucede en el Mundial 2026, el Guadalajara inicia la pretemporada con las pruebas médicas y físicas. A horas de que comience el camino en el Apertura 2026, Jesús Bernal confirmó que mañana se presentan Kevin Castañeda y Jordan Carrillo. ¿Y el anuncio? Todo indica que lo harán esta semana.

Bajo la dirección deportiva de Javier Mier y Alejandro Manzo, Chivas contará con una plantilla que es de temer porque sumaría a dos futbolistas que no han parado de marcar la diferencia en la última temporada. A su vez, la idea de la directiva no es comprar y vender, sino fichar para robustecer la plantilla para el siguiente torneo.

En las últimas dos semanas se supo que Chivas logró quedarse con los fichajes de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, pero de momento ni el Rebaño Sagrado, Santos Laguna ni Tijuana anunciaron altas y bajas de estos futbolistas. Mientras se espera el anuncio, Jesús Bernal reveló en su canal de YouTube que mañana ambos jugadores reportarían con el Guadalajara.

Jordan Carrillo será nuevo jugador de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Mañana vamos a tener esta posibilidad de ver a Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, que van a estar trabajando y entrenando con el equipo de las Chivas y por primera vez como jugadores del Guadalajara”, reveló Jesús Bernal en su canal de YouTube. En el mismo reporte señala que esta semana harían el anuncio de los nuevos fichajes y que seguramente en el inicio de la pretemporada podrán ver caras de las fuerzas básicas que reemplazarán a los futbolistas que están convocados con la Selección Mexicana.

¿Cuándo debuta Chivas en el Apertura 2026?

La Liga MX confirmó la semana pasada que Chivas debutará el próximo sábado cuando enfrente a Toluca el sábado 18 de julio en el Estadio Akron a las 18:00 del Centro de México, por lo que se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime. Seguramente el Guadalajara no podrá contar con Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González porque no realizaron la pretemporada a la par del grupo.