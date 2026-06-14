Brian Gutiérrez sería una de las piezas que Javier Aguirre modificaría para enfrentar a Corea del Sur. Tras lo sucedido en el Estadio Azteca, Benjamín Galindo expuso jugador de Chivas al señalar que le pesó jugar en Ciudad de México.

El pasado jueves, el Estadio Azteca se vistió de gala para que la Selección de México le ganara por 2-0 a Sudáfrica en el inicio del Mundial 2026. Tras lo sucedido en Ciudad de México, Benjamín Galindo confirmó lo que muchos aficionados del Tri piensan al señalar que a Brian Gutiérrez le pesó jugar en el Coloso de Santa Úrsula.

Sin dudas, lo vivido en la capital del país dejó un sabor llamativo porque el equipo de Javier Aguirre fue mucho mejor y la diferencia en el marcador fue de dos goles. Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron los goles del partido, mientras que Roberto Alvarado y Éric Lira se destacaron en labores defensivas.

Uno de los futbolistas que dejó mucho que desear y que podría salir del cuadro titular para el juego contra Corea del Sur es Brian Gutiérrez. El mediocampista no pudo generar el mismo peligro que genera cada fin de semana con Chivas, motivo por el cual fue uno de los principales apuntados de la afición tras la victoria ante Sudáfrica.

Brian Gutiérrez no jugó su mejor partido con la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

Luego del partido, Rebaño Pasión habló de Benjamín Galindo y afirmó que a Brian le pesó el partido en el Estadio Azteca. “Me da la sensación desde mi análisis, a diferencia de lo que ha hecho en Chivas, pesa mucho jugar en el Estadio Azteca, más en un inicio de un Mundial. Más que nada ya te lo hacen saber desde antes y te mentalizan”, explicó en exclusiva el histórico jugador del Guadalajara.

Y agregó: “Tú te debes de mentalizar. Realmente fue un partido, si no cómodo, la verdad que lo manejó bien México. Más allá de que no representó mucho al rival, fue mucho mejor México y así lo debe de seguir mostrando”.

Benjamín Galindo destacó el partido de Roberto Alvarado

Por otro lado, la leyenda del Guadalajara señaló que Roberto Alvarado fue uno de los mejores del Tri. “Realmente fue el que le puso el pase a Raúl y en términos generales él aparece cuando debe de aparecer. En los momentos claves y, sobre todo, en su posición echando la mano como carrilero”, cerró Benjamín Galindo.