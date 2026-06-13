Chivas Femenil confirmó este viernes una de las salidas más sensibles de los últimos años al hacer oficial la marcha de Celeste Espino, guardameta formada en las Fuerzas Básicas rojiblancas que no llegó a un acuerdo para renovar su contrato. De esta manera, el Clausura 2026 se convirtió en su último torneo con el Rebaño Sagrado, poniendo fin a una historia de ocho años dentro de la institución.

Si bien el comunicado emitido por el Club fue breve, especialmente por los fuertes rumores que colocan a la arquera como futura jugadora del América Femenil, Celeste Espino sí decidió despedirse de Chivas y de su afición con un emotivo mensaje en redes sociales. En él recordó que llegó a Verde Valle cuando apenas tenía 14 años y que fue en el Guadalajara donde cumplió el sueño de convertirse en futbolista profesional.

“Chivas ha sido mi casa durante 8 años y tengo solo palabras de agradecimiento para expresar lo que representa este Club para mí. […] Hoy me toca cerrar un capítulo del Club Guadalajara, quién me vio crecer no solo de estatura, sino de profesionalismo. Llegué siendo una niña de 14 años con aspiraciones y sueños, me voy siendo una mujer de 22 años con grandes aprendizajes, con muchas experiencias y metas alcanzadas“, expresó la arquera en su cuenta de Instagram.

Como una de las futbolistas más queridas por la afición rojiblanca, Celeste también aprovechó para agradecer el respaldo que recibió durante todos estos años. La respuesta de los seguidores no tardó en aparecer, llenando la publicación con mensajes de apoyo, agradecimiento y buenos deseos para su futuro, aunque también hubo quienes lamentaron su salida y cuestionaron las decisiones de la directiva respecto a varias futbolistas importantes que han abandonado el proyecto recientemente.

“Gracias a todos ustedes por acompañarme en este capítulo tan bonito en mi vida. Estoy muy lista, muy preparada y muy emocionada para lo que venga. Un abrazo y con cariño, Celeste Espino”, concluyó la guardameta, cerrando así una de las etapas más importantes de su carrera profesional.

Blanca Félix respondió a su despedida y la afición de Chivas Femenil se lanzó contra ella

Varias jugadoras de Chivas Femenil aprovecharon la publicación para despedirse de Celeste Espino y desearle éxito en su próximo reto profesional. Entre ellas apareció Blanca Félix, referente histórico del Guadalajara y una de las porteras más importantes en la historia del club. Sin embargo, parte de la afición reaccionó de forma negativa a su mensaje, pues consideran que la continuidad de Blanca habría sido uno de los factores que limitaron las oportunidades de Celeste para consolidarse como titular. Aunque ambas siempre mantuvieron una competencia profesional dentro de la cancha, algunos seguidores expresaron su frustración por la salida de una futbolista que veían como el futuro de la portería rojiblanca.