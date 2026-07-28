Gabriel Milito podría sufrir una baja importante para visitar a Puebla, ya que Richard Ledezma está en duda por molestias.

Richard Ledezma encendió las alarmas en Chivas de cara al compromiso frente a Puebla. El futbolista del Club Deportivo Guadalajara es duda para el encuentro correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 debido a una molestia en la rodilla, por lo que el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito seguirá de cerca su evolución durante los próximos entrenamientos.

El elemento de 25 años presentó molestias físicas y, hasta el momento, su presencia ante La Franja no está asegurada. Aunque el Rebaño Sagrado no ha informado sobre una lesión de gravedad, el cuerpo médico no querrá acelerar su recuperación, de manera que esperaría su respuesta física antes de tomar una decisión definitiva sobre su convocatoria.

Gabriel Milito también está pendiente de otro lesionado

La preocupación en Verde Valle no termina con Richard Ledezma. Kevin Castañeda también presenta una molestia similar y su participación frente a Puebla permanece en duda. De confirmarse la ausencia de ambos, Gabriel Milito podría verse obligado a modificar parte de su planteamiento.

En el caso de Richard Ledezma, una posible baja representaría un problema importante para el estratega argentino. Y es que se ha convertido en una pieza habitual dentro de su esquema gracias a su versatilidad para desempeñarse por la banda, situación que le ha permitido ganarse su confianza.

Por ahora, en Chivas mantienen la esperanza de recuperar a ambos o elementos. Sin embargo, Gabriel Milito no buscará arriesgar a ninguno de los dos si las molestias persisten, ya que el objetivo es evitar una lesión de mayor gravedad cuando el torneo apenas comienza.

Cabe mencionar que el encuentro ante Puebla se llevará a cabo este viernes 31 de julio en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Azteca Deportes.