Chivas vive un gran momento deportivo, y esto no ha pasado desapercibido fuera de México. El nivel mostrado por el equipo, sumado a la constante presencia de varios de sus jugadores en la Selección Mexicana, ha provocado que clubes europeos comiencen a seguir de cerca al plantel rojiblanco, pensando en posibles refuerzos para la próxima temporada.

Brian Gutiérrez podría dar el salto a Europa.

En ese contexto, uno de los equipos que más interés ha mostrado es el FC Copenhague. De acuerdo con información del periodista Pepe del Bosque de TNT Sports, Brian Gutiérrez es el nombre más reciente que se ha sumado a la lista de jugadores que el conjunto danés tiene en la mira, ampliando así el radar que han puesto sobre el Guadalajara.

Pero el interés no se limita a un solo futbolista, ya que semanas atrás el mismo periodista reveló que Raúl Rangel, Diego Campillo, Daniel Aguirre y Roberto Alvarado también están en la agenda del club europeo. Incluso, trascendió que ya hubo una oferta formal por el Tala Rangel, la cual fue rechazada por la directiva rojiblanca al considerarla insuficiente para dejar salir a uno de sus elementos más importantes.

Chivas rechazó oferta por Raúl Rangel.

Todo indica que este será apenas el inicio de un mercado de verano muy movido para Chivas, ya que el nivel colectivo alcanzado bajo el mando de Gabriel Milito ha elevado el valor y la proyección de varios futbolistas. Sin embargo, la directiva también deberá encontrar el equilibrio entre aprovechar ofertas atractivas y mantener una base competitiva que les permita seguir peleando por títulos en el fútbol mexicano.

Armando González, otro de los seguidos por varios equipos europeos

Finalmente, destaca el caso de Armando González, quien, aunque no estaría en la órbita del FC Copenhague debido a su alto valor cercano a los 15 millones de dólares, sí ha despertado el interés de clubes de mayor peso en Europa. Equipos como el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen han sido señalados como los más interesados, confirmando que la “Hormiga” se ha convertido en uno de los talentos mexicanos más atractivos del momento.