Esta noche Chivas Femenil se quedó con la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 tras superar a Pachuca por 2-1. El Guadalajara llegará con una importante ventaja para jugar la vuelta en Hidalgo, por lo que repasamos cuándo, cómo y en qué canal ver el partido de las rojiblancas.

El equipo de Antonio Contreras tuvo que batallar para quedarse con el partido ya que hasta el último minuto las Tuzas buscaron el empate. Sin embargo, en el primer tiempo Alicia Cervantes abrió el marcador con un golazo para consagrarse como la goleadora histórica del club, mientras que Jasmine Casárez amplió la diferencia.

Cabe destacar que para qué Chivas Femenil avance a la Semifinal de la Liguilla necesita ganar o empatar por cualquier tipo de resultado. Una derrota ante Pachuca por la mínima diferencia las hará avanzar por empate en el marcador global ya que finalizaron mejor en la tabla general de posiciones.

¿Cuándo y dónde juegan Pachuca vs. Chivas Femenil por la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 entre Pachuca y Chivas Femenil se llevará adelante el próximo domingo 3 de mayo en el Estadio Hidalgo. El partido está pactado para jugarse a las 21:10 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO Pachuca vs. Chivas Femenil por la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

El partido entre Pachuca y Chivas Femenil por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla será transmitido por Fox Sports y Tubi. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda dentro como fuera del campo de juego del Estadio Hidalgo.