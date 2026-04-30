Este jueves se vivió historia pura para el Club Deportivo Guadalajara cuando Alicia Cervantes anotó en el duelo de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, diana con la que se convirtió en la máxima goleadora de Chivas en toda su historia.

El gol de Licha frente al Pachuca le hizo llegar a 161 anotaciones con la camiseta rojiblanca, superando la marca que había dejado Omar Bravo en 160 goles oficiales con la escuadra de la Perla de Occidente.

Es por eso que después de que se rompiera el récord goleador de la institución, el presidente del equipo, Amaury Vergara, apareció en redes sociales para darle una cálida felicitación a la legendaria romperredes tapatía.

“Licha: eres historia pura y viviente del Club Deportivo Guadalajara. ¡La máxima anotadora en la historia de nuestra institución! ¡Nos llenas de orgullo e inspiración!

“Muchas felicidades por este gran logro y lo que aún falta por hacer. ¡Te queremos, Licha! ¡Eres grande!”, escribió el directivo en su cuenta de X.

¿Cómo fue el gol del récord de Alicia Cervantes?

Eva González mandó un pase al espacio para la llegada de Licha Cervantes, quien controló el esférico, se enfiló al área y sacó un derechazo pegado al poste para vencer a la cancerbera de las Tuzas, celebrando así su diana 161 como rojiblanca.