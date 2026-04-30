Alicia Cervantes se ha convertido en la mejor romperredes en la historia del Club Deportivo Guadalajara tras anotar un gol en la Ida de los Cuartos de Final contra Pachuca, diana con la que llegó a 161, superando oficialmente a Omar Bravo.

El mochiteco se convirtió en leyenda del Guadalajara al superar la marca que impuso don Salvador Reyes y dejó la vara muy alta con 160 goles oficiales en todas las competencias, cifra que parecía inalcanzable hasta que surgió la figura de Licha.

La Depredadora que llegó como refuerzo de cara al Guard1anes 2020, en donde de inmediato demostró su calidad y olfato goleador al ir anotando de manera constante, por lo que en seis años pudo hacer 161 goles con la camiseta rojiblanca.

Este jueves, Alicia Cervantes incrementó su legado y abrió el marcador contra las Tuzas en una descolgada, en donde hizo un recorte hacia adentro y sacó un derechazo pegado al poste para mandar la redonda al fondo de las redes, haciendo explotar en júbilo a los aficionados rojiblancos.

¿Quiénes son los mejores goleadores de la historia de Chivas?