El miembro de las Súper Chivas sorprendió a todos con un mensaje de agradecimiento para el presidente del Guadalajara.

Chivas es el club más grande e influyente de todo el futbol mexicano, por lo que sus labores tienen repercusión directa en la vida de muchas personas, sobre todo con futbolistas y exfutbolistas, por lo que el exjugador del Rebaño, Paulo César Chávez, dedicó un mensaje especial para Amaury Vergara.

El Tilón compartió una foto a través de su cuenta de Instagram en donde aparece junto a Amaury Vergara durante la inauguración de la Copa del Mundo 2026 entre México y Sudáfrica, en donde el miembro de las Súper Chivas escribió unas emotivas palabras para el propietario de los rojiblancos.

“Muchas gracias, Amaury Vergara, por el apoyo y porque las bases que Chivas ha dado han sido de mucho crecimiento tanto en lo deportivo como en lo personal y familiar. Un fuerte abrazo”, escribió el campeón en 1997 con el chiverío.

Hay que recordar que el Tilón y Amaury Vergara tienen una buena relación, ya que el exjugador inclusive fue director técnico en divisiones inferiores, además del impulso que le dio el directivo a Mateo Chávez para que pudiera marcharse a Europa en el verano del 2025.

¿Cuántos canteranos de Chivas hay en el Mundial 2026 con México?

El Guadalajara ha dado impulso a varios futbolistas, en donde hay muchos que hoy están en la Selección Mexicana y que pasaron por el Rebaño; sin embargo, los únicos canteranos tapatíos son Raúl Rangel, Mateo Chávez y Armando González.