Mientras Guadalajara se empieza a vestir de gala para recibir en el Mundial 2026, Chivas vivió un momento histórico en el Estadio Jalisco debido a que Alicia Cervantes se convirtió en la máxima goleadora de la historia del club más grande de México. Tras la victoria ante Pachuca, Amaury Vergara, Nelly Simón, cuerpo técnico y jugadoras tuvieron un gran gesto con Licha, quien se llevó la red de la portería sur del Estadio Jalisco.

La temporada 2025-2026 no ha sido de lo mejor, ya que a diferencia de otras temporadas la atacante rojiblanca estuvo con la pólvora mojada. Sin embargo, ante un rival complicado como las hidalguenses, la goleadora del equipo de Antonio Contreras apareció para abrir el marcador con un golazo de larga distancia.

Tras la importante victoria ante Pachuca, todo Chivas se tomó unos minutos para festejar en su segunda casa la marca histórica que logró Alicia Cervantes. Allí Amaury Vergara y Nelly Simón bajaron al campo de juego para acompañarla a cortar la red de la portería sur en la que anotó su gol 161.

Alicia Cervantes se convirtió en goleadora histórica de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Estoy muy orgullosa. Gracias a todas mis compañeros, sin ella no se puede lograr nada. Gracias a todos los entrenadores, jugadoras y estoy muy orgullosa de jugar en Chivas”, comentó Licha con la voz entrecortada por la emoción. Y agregó: “Nunca lo creí, lo soñaba. Lo veía muy lejos. Ahora que está pasando estoy contenta y feliz de romper un récord más”.