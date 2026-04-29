La Liguilla del futbol mexicano está por iniciar y Chivas enfrentará un reto mayúsculo debido a las cinco bajas que tendrá por la concentración de la Selección Mexicana, además de la ausencia por lesión de Daniel Aguirre. Ante este escenario, Gabriel Milito deberá reorganizar su equipo hombre por hombre, buscando alternativas que permitan mantener el nivel competitivo en la fase más importante del Clausura 2026.

Óscar Whalley tomará el lugar de Raúl Rangel

Empezando por la portería, la opción más clara para sustituir a Raúl Rangel es Óscar Whalley, quien ya tuvo actividad bajo los tres palos en los dos últimos partidos de la fase regular. En esos encuentros, el arquero rojiblanco logró mantener su portería en cero, situación que refuerza la confianza del cuerpo técnico en que puede responder en los momentos decisivos de la Liguilla.

Óscar Whalley sería titular contra Necaxa.

Diego Campillo será el líbero por la ausencia de Luis Romo

Con la convocatoria de Luis Romo, Diego Campillo está llamado a asumir el rol de líbero en la defensa central, tal como ocurrió previamente cuando el capitán se lesionó en la Jornada 5 ante Mazatlán. Por ello, esta modificación no representaría un cambio drástico, ya que el canterano ha demostrado solvencia en esa posición a lo largo del torneo.

Hay varias opciones para cubrir la baja de Daniel Aguirre

La ausencia de Daniel Aguirre representa una de las bajas más complicadas de cubrir, ya que la alternativa natural era precisamente Diego Campillo. Sin embargo, la solución más viable sería mover a José Castillo hacia el sector derecho de la defensa, mientras que Miguel Tapias ocuparía la posición de central por izquierda, manteniendo el equilibrio dentro del sistema defensivo.

Brian Gutiérrez no era titular, pero su baja debilita el medio campo

En el medio campo, la convocatoria de Brian Gutiérrez deja un hueco importante en la rotación del equipo, ya que, aunque no era titular indiscutible, sí aportaba profundidad y variantes ofensivas desde el banquillo. Los encargados de asumir la titularidad serían Fernando González y Omar Govea, pero la falta de recambios naturales en esa zona podría convertirse en un problema, especialmente por la pérdida de visión y conducción que ofrecía el exjugador del Chicago Fire.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval alzan la mano en la posición de Roberto Alvarado

La baja de Roberto Alvarado parecía tener como sustituto natural a Jonathan Pérez, sin embargo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval han mostrado un crecimiento notable en las últimas semanas, lo que los coloca como alternativas reales para ocupar ese lugar. Incluso, existe la posibilidad de que ambos se desempeñen por el sector izquierdo, permitiendo que Efraín Álvarez se mantenga como interior por derecha, una posición en la que ya ha mostrado buen rendimiento.

Hugo Camberos cerró la fase regular con mucha actividad.

El liderazgo y experiencia de Ángel Sepúlveda cubrirán la baja de Armando González

Finalmente, la ausencia que más inquieta a la afición es la de Armando González, autor de 12 goles durante el torneo y referente ofensivo del equipo. No obstante, Ángel Sepúlveda aparece como el hombre encargado de liderar el ataque, respaldado por la experiencia que ha acumulado en el futbol mexicano. Junto a él, Ricardo Marín y el joven Sergio Aguayo se perfilan como alternativas ofensivas, este último con la confianza de ya haber debutado bajo las órdenes de Gabriel Milito.