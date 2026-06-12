El delantero de Chivas protagonizó uno de los momentos más curiosos en los vestidores tras la victoria de México sobre Sudáfrica en el Mundial 2026.

La victoria de México sobre Sudáfrica dejó múltiples momentos especiales para Armando González. El delantero de Chivas debutó en una Copa del Mundo y una vez terminado el encuentro, protagonizó una escena que rápidamente llamó la atención en los vestidores del Tri.

Y es que Saúl “Canelo” Álvarez se acercó a saludar a los jugadores mexicanos y aprovechó para tener una breve conversación con la Hormiga. Durante el encuentro, el boxeador le confesó que uno de sus hijos es un gran admirador suyo, una revelación que tomó por sorpresa al atacante rojiblanco.

La reacción de la Hormiga fue genuina y de sorpresa ante las palabras del campeón mundial de boxeo. El delantero le ofreció al Canelo la camiseta que había utilizó en el partido ante Sudáfrica, un gesto que adquiere un valor especial al tratarse de la playera con la que debutó oficialmente en una Copa del Mundo.

La escena también tuvo un momento de humor cuando apareció David Medrano, quien se mostró sorprendido por el hecho de que el hijo del Canelo siguiera a un futbolista surgido de Chivas.

Una jornada emotiva para la Hormiga González

El encuentro con Canelo fue apenas uno de los tantos momentos especiales que vivió la Hormiga durante una jornada que difícilmente olvidará. Tras el partido, el delantero reconoció que la emoción de debutar en una Copa del Mundo fue incomparable con cualquier otro logro de su carrera. “Creo que eso no lo sentí ni cuando debuté, ni cuando me convocaron, ni cuando fui Campeón de Goleo. Nada se compara”, confesó. Además, recordó que cuando recibió la indicación de ingresar al campo “por un momento se me quedó la mente en blanco” y que simplemente comenzó a correr pensando en estar listo para aprovechar la oportunidad. No por nada terminó definiendo la noche ante Sudáfrica como “el día más feliz de mi vida futbolística”.