La afinidad futbolera de Canelo Álvarez nunca terminó de estar clara para los aficionados de la Liga MX. Tapatío de nacimiento, el campeón mundial de boxeo fue asociado durante varios años con Chivas, más por su origen y algunos gestos públicos que por un fanatismo bien definido. Esa relación, siempre implícita, formó parte del imaginario que rodeó su figura fuera del ring.

Con el paso del tiempo, ese vínculo se fue diluyendo y apareció otro escenario. En momentos recientes, Canelo se mostró cercano al Atlas, incluso reconociendo simpatía por el club rojinegro en un contexto marcado por los títulos y con un entorno personal identificado con esa playera, como su entrenador Eddy Reynoso. Aun así, aquella tampoco fue una postura sostenida ni demasiado enfática.

En ese marco apareció una imagen distinta. Durante una visita en Estados Unidos, Canelo Alvarez posó con la playera de San Diego FC tras encontrarse con Hirving Lozano, mexicano que milita en aquel equipo. La foto, compartida en redes sociales, lo mostró con colores ajenos al fútbol tapatío y llamó la atención más por lo simbólico que por lo declarativo.

San Diego compartió la imagen del Chucky Lozano y Canelo en el denominado ‘Boxing Day’.

Canelo vive actualmente en San Diego, donde preparó sus últimas peleas, por lo que eso también explica su cercanía con el equipo de la MLS. El boxeador posó con una playera que llevaba el dorsal 8 en su espalda y el apellido Álvarez, pero está claro que se trató simplemente de una postal surgida de un encuentro entre deportistas mexicanos en el exterior.