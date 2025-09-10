Chivas no solamente es un equipo de futbol, es una religión para millones de aficionados en todo el mundo debido a la grandeza de la institución; sin embargo, también es el sueño de muchos empresarios debido a la fortuna que genera el Rebaño año tras año, motivo por el que la familia Vergara no quiere desprenderse de la mina de oro.

Sin embargo, desde la compra realizada por Jorge Vergara en el 2002, muchos empresarios han tratado de buscar la adquisición del Club Deportivo Guadalajara, aunque sin éxito, en donde uno de los más sonados de los últimos años es el boxeador Saúl Álvarez.

El Canelo manifestaba ser aficionado al chiverío, por lo que era bien visto por los aficionados para poder comprar al equipo; sin embargo, después se declaró seguidor del Atlas, por lo que ahora que el club está en venta, podría analizar el comprar a los Zorros.

“Acabo de ver que empezaron a querer vender al Atlas. No es momento de pensarlo, pero ya regresando, si es algo para bien ¿Por qué no? Soy un hombre de negocios”, declaró el boxeador en palabras recogidas por Fox Sports.

¿Cuánto cuesta Chivas?

Hace más de 10 años, Jorge Vergara declaró abiertamente que la franquicia del Guadalajara oscilaría aproximadamente los 800 millones de dólares por las instalaciones del club, la nómina de jugadores y el propio Estadio Akron.