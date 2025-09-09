Chivas está viviendo tiempos de cambio en búsqueda de construir un nuevo proyecto deportivo bajo la tutela de Gabriel Milito; sin embargo, la leyenda rojiblanca, José Manuel de la Torre, lanzó una severa crítica contra la directiva tapatía por la construcción del plantel.

El Chepo es un personaje legendario en la historia del Guadalajara, no solamente por ser sobrino del Ingeniero Javier de la Torre, máximo ganador en la historia del club, sino por ser el único en coronarse campeón como jugador y entrenador del chiverío, además de que salvó del problema porcentual al Rebaño en el 2015.

Sin embargo, el estratega aseguró que en el chiverío no se está reflejando la identidad de la institución, en el que el plantel debe contar con los mejores mexicanos disponibles y ser la base de la Selección Mexicana, además de ser talento surgido de la cantera, lanzando una clara crítica contra la directiva del conjunto tapatío.

“Las comparaciones siempre han sido odiosas, hablando de cómo estaba un plante y cómo está el otro. Uno está en un proceso de establecerse, de ejecutarse, pero yo no veo esa identificación que tiene un América a como lo está queriendo tener Chivas.

“Chivas, cuando son equipos fuertes y su equipo está sólido para estar en los primeros lugares y competir contra la elite del futbol mexicano, siempre tiene 6 o 7 jugadores de Selección Nacional, pero que son titulares, que son puntales en Selección y aparte, jugadores de extracto chiva. Ahora, yo no le veo esa identidad a Chivas”, declaró el exentrenador del Rebaño en ESPN.

¿Cuándo se jugará el Clásico entre Chivas vs. América?

El compromiso más esperado de todo el futbol mexicano se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, compromiso que arrancará en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.