Las Chivas de Guadalajara y el América sostendrán una edición más del Clásico Nacional el próximo sábado dentro de la Jornada 8 por el Torneo Apertura 2025, justo el mismo día en que el boxeador mexicano, Saúl Álvarez, entrará en acción frente a Terence Crawford.

El pugilista jaliscience peleará el sábado 13 de septiembre en Las Vegas, en el estado de Nevada en una función que iniciará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Mientras que el duelo entre el Rebaño y las Águilas se jugará a las 21:00 horas, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Inicialmente el Clásico Nacional se había agendado para el viernes 12 de septiembre, pero la Liga MX lo modificó una vez que arrancó el certamen, por lo cual se empalmará con la pelea del Canelo Álvarez, quien reaccionó ante la transmisión de su combate que únicamente será por la plataforma de Netflix y que en algún momento dividirá a sus fans con el futbol.

Canelo peleará contra Crawford en Las Vegas. FOTO: IMAGO7

“Fue un mal manejo que hicieron ahí. Obviamente en mi contrato siempre procuro tener los derechos de México para que la gente pueda disfrutarla gratis. Fue mala comunicación entre ellos que a final de cuentas me llevaron entre las patas, esperemos no vuelva a pasar. Le vendieron a Netflix global exclusivamente para ellos, fue un error que espero no vuelvan a cometer”, fue parte de lo que explicó el Canelo Álvarez antes de la pelea ante Crawford.

Chivas vs. América va por TV abierta

El encuentro entre las Chivas y el América que se realizará en punto de las 19:00 horas, en el Estadio Ciudad de los Deportes, se podrá observar por la señal de Televisa en el Canal de las Estrellas para todo el país y algunos lugares de Estados Unidos. Te recordamos que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.