Raúl Rangel, portero de las Chivas de Guadalajara, se está jugando su boleto para la Copa del Mundo del 2026 bajo el mando de Javier Aguirre, por ello fue titular en el partido contra Corea de Sur que terminó empatado 2-2, sin embargo, recibió una dura crítica por parte del analista de TUDN, Ricardo La Volpe.

Es una realidad que el portero del Rebaño Sagrado no atraviesa por su mejor momento, por lo que en los duelos de la Copa Oro y los amistosos más recientes el titular ha sido Luis Ángel Malagón con la Selección Mexicana. Pero contra los coreanos el Tala Rangel tuvo una destacada actuación al detener dos disparos que iban con dirección de gol.

Fue en la anotación del empate 1-1 de los coreanos, por parte de Heung Min Son, donde el portero de las Chivas terminó en el césped, tras el potente disparo que mandó el esférico a las redes, pero el analista de TUDN, Ricardo La Volpe, soltó una extraña crítica para el joven arquero.

“¿Para qué se agacha? No estoy diciendo que es atajable, estoy diciendo que hay que tener más reacción, a eso voy, pero él se agacha”, fue parte de lo comentó La Volpe durante la transmisión del partido en Televisa, mientras David Faitelson consideró que fue una crítica un tanto injusta.

Roberto Alvarado, también pelea para ir al Mundial

Otro de los futbolistas de Guadalajara que tienen amplias posibilidades de ir a la Copa del Mundo en el 2026 es Roberto Alvarado. El Piojo es uno de los llamados recurrentes al Tricolor por parte de Javier Aguirre, ya que es uno de los futbolistas más desequilibrantes del futbol mexicano. Mientras que Luis Romo y Efraín Alvarez siguen en el ojo del Vasco para los siguientes meses.