La serie entre Cruz Azul y el Club Deportivo Guadalajara promete ser una de las más espectaculares de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025. Y si bien los pupilos de Nicolás Larcamón tienen la ventaja de la posición en la tabla general, Ricardo Antonio La Volpe aseguró que los dirigidos por Gabriel Milito también tienen la suya: su afición.

“Quizás la ventaja de Cruz Azul (sobre Chivas) es que el empate global les da el pase, entonces Chivas tiene que ganar en el marcador global”, mencionó el “Bigotón” en entrevista con Marca MX.

“Pero tienes una desventaja, que va a ser local siempre Chivas“, aseguró el estratega argentino. “Si te llenan el Estadio Azteca no van a llenar C.U., como bien dices, tienen que ir a C.U., pero tienen la ventaja y el incentivo de la gente, que no te quepa la menor duda”, agregó.

La Volpe aseguró que Chivas será local en los dos partidos.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado llega a este serie luego de cerrar la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 con victoria sobre Rayados de Monterrey, mientras que La Máquina lo hará luego de perder en la última fecha ante Pumas, así que se presentarán un poco tocados, pues este descalabro les impidió terminar como líderes.

¿Cuándo será el partido de Ida y el de Vuelta entre Cruz Azul y Chivas?

Este lunes la Liga MX confirmó las fechas y horarios de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025. Respecto a la serie entre Cruz Azul y Chivas, el partido de Ida de llevará a cabo el jueves 27 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, a las 20:07 horas tiempo del centro de México, mientras que la Vuelta se celebrará el domingo 30 del presente mes en el Estadio Olímpico Universitario, a las 19:00 horas.