Las Chivas de Guadalajara han estado muy lejos de las expectativas en lo que va del Torneo Apertura 2025, donde únicamente acumulan un triunfo y tienen enfrente el partido más complicado de la fase regular contra el América en una edición más del Clásico Nacional, al cual llegan de capa caída.

El Rebaño Sagrado ha tenido lapsos en los distintos partidos que han gustado a la afición, sobretodo en el aspecto ofensivo, con gran dinámica y varias opciones claras de gol que no siempre han sido capitalizadas por los atacantes. No obstante, hay una posición clave en la cancha donde le ha faltado mayor consistencia al equipo.

Y se trata del centro del campo, donde Erick Gutiérrez y Luis Romo cumplen con funciones claras de retener y darle circulación al balón, pero no propiamente de recuperarlo. Es ahí donde hace falta la figura de Fernando González, uno de los mejores recuperadores de la Liga MX que ha jugado muy pocos minutos.

Fernando González es una buena solución para Chivas. FOTO: IMAGO

Cuando Guadalajara ha tenido al Oso en la cancha, no solo en este torneo, los tapatíos cuentan con ese equilibrio que les permite nunca estar mal parados, ya que también se mete con defensor central a la hora de defenderse. En esta campaña, el Rebaño ha tenido muchos problemas para detener la llegada de los rivales por el centro del campo, precisamente porque Romo y Guti no cuentan con ese recorrido de un contención natural.

¿Quién sería el sacrificado para que juegue el Oso González?

Para que pueda jugar el Oso González en el centro de la cancha, se podría colocar a Luis Romo en la zaga central como al inicio de la campaña y prescindir de los servicios de Gilberto Sepúlveda para hacer la línea de tres zagueros con Miguel Tapias y Diego Campillo.