Disputadas ya unas 13 jornadas, el Apertura 2025 de la Liga MX encuentra a Chivas en su mejor momento. Con cuatro victorias consecutivas, el Rebaño ha logrado ponerse a sólo un punto de la clasificación directa a Liguilla, el gran objetivo en este nuevo ciclo comandado por Gabriel Milito.

Sin embargo, meterse entre los primeros seis parecía una misión más complicada antes de esta racha triunfal. Hubo dos puntos de quiebres en la campaña rojiblanca: primero fue la victoria en el Clásico Nacional; luego, la goleada sufrida en casa ante Toluca. Era necesario encontrar la regularidad y Milito ajustó piezas para darle al equipo una nueva impronta.

Tras la derrota contra Toluca, Efraín pasó a la banda izquierda, donde colabora defensivamente con Bryan González y además se asocia muy bien en ataque. (Capturas Sofascore)

Así fue que apareció una dupla silenciosa, pero eficaz y cumplidora en la banda izquierda de Chivas: Bryan González y Efraín Álvarez. El ’10’ rojiblanco había comenzado jugando más como mediapunta o por derecha, pero tras la caída ante Toluca, fue el encargado de cerrar defensivamente aquel sector por delante del “Cotorro”.

En otras ocasiones, según requiera el partido, Bryan González ha bajado como stopper izquierda para tener un perfil natural en salida de balón, mientras Efra se queda aportando amplitud en esa banda. De cualquiera de las dos maneras, Chivas tiene una dupla que se ha asociado de buena manera tanto en ataque como defensa; dos elementos con gran pegada para centrar -como Efra ante Pumas- o llegar al gol -como Cotorro ante Mazatlán-.

Richard Ledezma y Santiago Sandoval, los encargados de cerrar la banda derecha

Por la banda derecha, las apuestas de Milito han sido más repartidas, pero puede que en estos momentos Richard Ledezma y Santiago Sandoval sean los titulares, como se vio ante Mazatlán. Ambos elementos tienen mucha capacidad para pisar zonas interiores y defensivamente se han acoplado bien para formar el bloque bajo que ayudó a propiciar las vallas invictas.