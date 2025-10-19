El Estadio Akron volvió a lucir un gran marco para la victoria por 2-0 de Chivas sobre Mazatlán. El Rebaño Sagrado llegó así a las cuatro victorias consecutivas en el Apertura 2025. Según los registros oficiales, un total de 34.478 aficionados presenciaron el encuentro, en una cifra que refleja el entusiasmo actual de la afición rojiblanca.

Sin embargo, más allá de la gran cantidad de espectadores, hay un asunto que despierta curiosidad. El periodista César Huerta dio a conocer que los boletos se agotaron para el duelo entre Chivas y Mazatlán, por lo que los asientos sin ocupar pertenecían a abonados.

Aunque los espacios vacíos correspondían a abonados que no asistieron, el fenómeno que llama la atención es el porcentaje de boletos de abono que terminan en reventa, un fenómeno que se observa también en otros estadios de la Liga MX. Huerta señala que “la cantidad de abonos que tiene la reventa es digna de análisis” porque plantea preguntas sobre el acceso real del aficionado a los partidos y el funcionamiento del mercado secundario de boletos.

Afición de Guadalajara le dio la espalda a la Selección, pero no a las Chivas

Otro hecho que quedó a la vista en el duelo entre Chivas y Mazatlán fue el contraste con lo ocurrido hace pocos días atrás, durante el partido de la Selección Mexicana frente a Ecuador. Aquel día, el Akron mostró muchos más espacios vacíos, y la entrada oficial publicada no parecía coincidir con la cantidad de espectadores en las gradas. Pero no hubo dudas de que el entusiasmo fue mayor con el Rebaño que con el Tri.