El Club Deportivo Guadalajara buscará su cuarta victoria consecuiva en el Torneo Apertura 2025, cuando reciban en la cancha del Estadio Akron al Mazatlán FC. Cabe mencionar que el equipo de Gabriel Milito viene de vencer a los Pumas, mientras que los sinaloenses se impusieron al Atlético de San Luis.
Apertura 2025
Chivas vs. Mazatlán FC: sigue EN VIVO el partido de la Fecha 13 del Torneo Apertura 2025
El equipo de las Chivas buscarán la victoria para meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares.
¡BIENVENIDOS, CHIVAHERMANOS!
Les damos la bienvenida a la cobertura en vivo del partido entre Chivas y Mazatlán, correspondiente a la Fecha 13 del Torneo Apertura 2025. ¡ARRIBA LAS CHIVAS!
Consulta nuestras últimas novedades en Google News
LEE TAMBIÉN
TABLA DE POSICIONES
TABLA DE POSICIONES
Así va Chivas en la tabla de posiciones tras la jornada 13 del Apertura 2025
APERTURA 2025