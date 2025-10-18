El Guadalajara enfrenta este sábado un partido clave ante Mazatlán en la Jornada 13 del Apertura 2025, donde una victoria sería fundamental para seguir peleando por un lugar en la Liguilla directa. Aunque en el papel los Cañoneros parecen un rival asequible, Gabriel Milito no se confía y mandaría al terreno de juego a su mejor alineación disponible.

Entre los convocados para este encuentro destacaron varios nombres que sorprendieron positivamente a la afición: Yael Padilla y Hugo Camberos, quienes regresaron tras su participación en el Mundial Sub-20, además de Roberto Alvarado, ya recuperado del esguince de tobillo que sufrió en el Clásico Nacional del pasado 13 de septiembre, correspondiente a la Jornada 8.

Roberto Alvarado regresó a la convocatoria tras lesionarse en el Clásico.

A pesar de su regreso, ni Padilla ni Camberos serían titulares ante Mazatlán. El primero apenas ha disputado 12 minutos en lo que va del torneo, mientras que el segundo suma 109 minutos repartidos en cinco encuentros. No obstante, ambos podrían ser opciones interesantes como revulsivos, sobre todo después de las buenas sensaciones que dejaron en la justa mundialista.

En el caso del Piojo Alvarado, todo apunta a que Milito buscará llevarlo con calma, dándole minutos gradualmente para que retome su mejor ritmo de juego. Por esa razón, aunque es casi un hecho que tendrá participación, pero lo más probable es que inicie el partido desde la banca para evitar cualquier recaída.

Alan Pulido y Cade Cowell fueron descartados, podrían regresar ante Querétaro

Finalmente, otra de las sorpresas fue la ausencia de Alan Pulido y Cade Cowell, quienes quedaron fuera de la convocatoria por decisión técnica. Sin embargo, ambos jugadores podrían regresar a la lista para el duelo de media semana frente a Querétaro, dependiendo del rendimiento del equipo ante los sinaloenses.