Las Fuerzas Básicas de Chivas se miden este sábado ante Mazatlán en las instalaciones de Verde Valle, previo a lo que será el compromiso del primer equipo en el Estadio Akron, por la Jornada 13 del Apertura 2025. Tras la victoria del Sub-21 por 3-1, la categoría Sub-19 también busca quedarse con los tres puntos.

Los dirigidos por Benny Ferreyra quieren meterse en puestos de Liguilla y salieron con mucha determinación al juego ante el cuadro cañonero. Sin embargo, no fue hasta la media hora cuando el Rebaño encontró el gol de la ventaja, en una gran jugada del juvenil Aldrin Mariaca.

El atacante de 18 años, nacido en Illinois, Estados Unidos, destaca por su baja estatura: apenas mide 1,55m. Sin embargo, también hace valer su habilidad y así lo demostró con un recorte hacia adentro desde el sector izquierdo, antes de sacar un potente remate al primer poste.

La alineación de Chivas Sub-19 vs. Mazatlán